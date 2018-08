Cu aceasta ocazie, am aflat ca P vine de la placinta sau Pie.Android 9 Pie este urmatoarea versiune majora de Android. Aceasta a fost lansata in mod oficial de Google in urma cu mai putin de 24 de ore si poate fi deja testata in cazul in care esti un mandru posesor de smartphone Pixel, Pixel 2, Pixel XL sau Pixel 2 XL.In orice alt set de circumstante, vei avea destul de mult de asteptat pentru a profita de noul Android P.Dispozitivele de la alti producatori de mobile care au fost inscrise in programul beta de Android P vor primi versiunea finala Placinta inainte de finele perioadei de toamna (octombrie - noiembrie).Android Placinta este a noua versiune majora a sistemului de operare creat de Google pentru gadgeturi portabile, smartphone-uri si tablete. Acesta succede Android Oreo lansat in urma cu aproximativ un an.Afla totul despre Android P si ce va face nou! ...citeste mai departe despre " Android P a fost lansat oficial si numele e cel putin neasteptat " pe Ziare.com