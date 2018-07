Angajatii Facebook si Google si-ar putea pierde unul dintre cele ravnite beneficii dintr-un motiv total neasteptat

Situatia a atras atentia autoritatilor, iar, in toamna, cand angajatii Facebook se vor muta in noul birou al companiei din complexul Village situat in Mountain View, vor constata consecintele acestei preocupari. Astfel, consiliul orasului californian le interzice companiilor sa ofere mese integral subventionate in cadrul complexului, noteaza Business Insider.Facebook poate plati in continuare mancarea pentru angajatii sai, atat timp cat acestia iau masa in afara campusului.De asemenea, autoritatile din Mountain View ar putea impune conditii similare pentru Google, cand compania se va extinde in zona North Bayshore.Interdictia s-ar putea extinde si la nivelul orasului San Francisco, care a propus o masura similara, respectiv interzicerea constructiei de cafenele noi in incinta campusurilor companiilor. Aceasta nu se va aplica insa retroactiv, astfel ca angajatii unor companii ca Google si Twitter pot rasufla usurati.Cei care sprijina initiativa sustin ca mancarea gratuita oferita de companii in cantinele proprii afecteaza restaurantele si cafenelele locale, deoarece angajatii nu prea mai au niciun motiv sa mai plece de la birou.Restaurantele din cartierul Mid-Market din San Francisco, unde Twitter isi are sediul din 2012, sunt printre cele mai afectate de aceasta practica."Cu mancarea oferita gratuit nu exista o competitie in ceea ce priveste alegerea, nici un motiv pentru ca angajatii sa-si paraseasca birourile. Poate ca asta este o foarte buna tactica de inginerie sociala, prin care ii faci pe angajati sa munceasca mai multe ore si sa nu plece niciodata de la birou, dar nu contribuie prea mult la sprijinirea orasului din jurul lor", a spus Gwyneth Borden, directorul executiv al Golden Gate Restaurant Association, una dintre organizatiile care sustin noua regula, pentru Business Insider.Potrivit lui Harry Glaser, cofondator al platformei de vizualizare de date Periscope Data, angajatii din industria tehnologiei traiesc in general intr-o bula, ceea ce ii impiedica sa constientizeze cu adevarat orasul."Merg la birou cu un autobuz privat, coboara din autobuz, iau ...citeste mai departe despre " Angajatii Facebook si Google si-ar putea pierde unul dintre cele ravnite beneficii dintr-un motiv total neasteptat " pe Ziare.com