AOTEC Spania si Intracom Telecom semneaza un parteneriat strategic

Mai precis, prin acest acord, membrii AOTEC pot beneficia de solutiile inovatoare ultra-rapide de banda larga de tip Point-to-MultiPoint (PtMP) ale Intracom Telecom pentru banda licentiata de 28 GHz, oferind viteze de peste 200 Mbps pentru abonatii sai rezidentiali.In plus, membrii AOTEC vor avea posibilitatea de a oferi mai multe servicii cu valoare adaugata pentru abonatii lor, utilizand solutiile Smart City, IoT, Big Data si IPTV ale Intracom Telecom.Dl. Antonio Garcia Vidal, presedintele AOTEC, a subliniat ca aceasta alianta va permite operatorilor locali sa acceseze solutii de ultima generatie dezvoltate in cadrul Uniunii Europene, extinzand gama de posibilitati pentru toate firmele mici si mijlocii, in jur de 1.000 in Spania, prin intermediul asociatiei.Dl. Vidal a subliniat ca Intracom Telecom s-a diferentiat prin valoarea sa adaugata "care se bazeaza pe solutii, nu numai pe produse" si si-a exprimat increderea ca cele doua entitati pot evolua dezvoltandu-se impreuna."Operatorii locali sunt firme de inalta tehnologie, agenti de inovare care fac investitii continue in imbunatatirea retelelor de banda larga", a afirmat Dl. Antonio Garcia Vidal.Dl. Mohamed Ahmed, presedinte si CEO al Intracom Telecom, a declarat: "Prin acest acord suntem hotarati sa sprijinim membrii AOTEC pentru a raspunde cererii tot mai mari de comunicatii si de conectivitate la Internet de mare viteza pe intreg teritoriul Spaniei. Ne adresam Iberiei considerand-o o piata strategica si am infiintat o filiala in Madrid pentru a sprijini nevoile clientilor nostri, pentru a-i pregati pentru epoca 5G si a le permite sa beneficieze de portofoliul nostru de solutii complexe pe care ne dezvoltam in mod constant pentru a raspunde nevoilor viitoare ale clientilor".Despre AOTECAOTEC este o asociatie profesionala de afaceri spaniola, a carei scop este reprezentarea, stimularea, coordonarea si protectia operatorilor locali de telecomunicatii.Este singura asociatie nationala in acest domeniu si reuneste mai mult de 150 de companii.