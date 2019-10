Apple a lansat AirPods Pro, dar nu a rezolvat cea mai mare problema a acestor casti fara fir

Printre noile functii se numara cea de anulare a zgomotului din fundal si interactiunea doar prin voce cu asistentul vocal Siri al iPhone-ului.In plus, castile au un sistem, numit Adaptive EQ, al carui rol este sa ajusteze redarea frecventelor joase si inalte, in timp real. Impreuna cu amplificatorul integrat, sunetele ar trebui sa fie redate extrem de clar in urechile celui care le poarta, dupa cum sustine Apple.O alta noutate o reprezinta modul Transparency, care permite utilizatorului sa auda sunete importante din mediul inconjurator. Cu alte cuvinte, ar trebui sa poti asculta muzica sau podcast-uri in timp ce mergi pe strada si, in acelasi timp, sa poti traversa strada in siguranta, fara sa fii complet rupt de realitate.Poti alege din mai multe capete de silicon, pentru a vedea care iti sunt potrivite si care izoleaza ma bine fonic.Certificarea IPX4 ofera rezistenta la transpiratie, astfel ca ar trebui sa nu ai nicio problema daca le porti la sala.Evident, ramane de vazut daca toate aceste promisiuni se vor adeveri. Incepand de miercuri, 30 octombrie, castile AirPods Pro vor fi disponibile pentru comanda, pretul fiind de 250 de dolari - adica vor costa cat un smartphone din gama de mijloc.Totul suna foarte bine - cel putin pe hartie. Dar Apple nu a rezolvat cea mai mare problema: bateria.Apple promite o autonomie de 5 ore fara sa ai activata functia de anulare a zgomutului de fundal, caz in care scade la 4,5 ore de muzica sau 3,5 ore de vorbit la telefon. Carcasa permite incarcare wireless, astfel ca autonomia ar trebui sa ajunga (sau chiar sa depaseasca) 24 de ore.Fast Company aminteste ca cei care au utilizat modelele mai vechi de AirPods au descoperit ca, dupa o vreme, acestea nu se mai incarca cum trebuie si bateria le moare foarte repede.Iar nici comunicatul de presa si nici pagina de prezentare a produsului nu arata ca aceasta problema ar fi fost rezolvata la noua versiune de casti.Desi compania ofera repararea bateriilor, acest serviciu e scump: 49 de dolari pentru o casca, indiferent de model. Insa Apple prefera mai degraba reciclarea lor: adica le duci in punctele autorizate si primesti altele, daca mai sunt in garantie, sau o reducere la achizit ...citeste mai departe despre " Apple a lansat AirPods Pro, dar nu a rezolvat cea mai mare problema a acestor casti fara fir " pe Ziare.com