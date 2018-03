Apple a lansat iOS 11.3: Iata ce noutati aduce si cum poti sa-l descarci

Potrivit Business Insider, noul update include functionalitati care imbunatatesc realitatea augmentata, Animoji (pentru cei care au iPhone X) si o versiune beta a iPhone Battery Health, care iti permite sa vezi informatii despre capacitatea si performanta bateriei.Apple a introdus aceasta caracteristica dupa ce s-a aflat ca incetineste intentionat capacitatea bateriilor telefoanelor mai vechi, astfel incat utilizatorii sa fie nevoiti sa isi cumpere un model mai nou de iPhone.Citeste si Apple isi cere scuze pentru ca a incetinit functionarea iPhone-urilor mai vechiPentru a descarca update-ul, mergi la Settings (Configurari) > General > Software Update (Actualizari software).Iata cateva dintre noile functionalitati:Realitate augmentata (AR)- ARKit 1.5 le permite dezvoltatorilor sa puna obiecte digitale pe suprafete verticale, cum ar fi pereti sau usi, pe langa suprafetele orizontale unde puteau face deja acest lucru;- Adauga suport pentru a detecta si incorpora imagini precum postere sau tablouri in experiente AR;- Suporta o camera cu o rezolutie mai mare cand folosesti AR.iPhone Battery Health/ Stare sanatate baterie (versiune beta)- Afiseaza informatii despre capacitatea maxima a bateriei iPhone si capacitatea maxima de performanta;- Indica daca functia care gestioneaza dinamic performanta maxima pentru a preveni opririle neasteptate este activata si include optiunea de dezactivare a acesteia;- Recomanda daca trebuie inlocuita bateria;Incarcarea iPad-urilor- Mentine "starea de sanatate" a bateriilor atunci cand iPad-ul este pus la incarcat pentru perioade prelungite de timp, cum ar fi atunci cand este utilizat in magazine, puncte de vanzare sau stocat in carucioare de incarcare.Animoji- Introduce patru noi Animoji doar pentru cei care au iPhone X: leu, urs, dragon si craniu.Citeste si iPhone X contra Samsung Galaxy Note 8: Care e mai bun?Confidentialitate- Atunci cand o noua functionalitate iti cere sa folosesti date personale, vor aparea pe ecran o iconita si un link care detaliaza modul in care sunt folosite si protejate informatiile.Apple Music- O noua experienta video ce include o sectiune de videoclipuri, inclusiv playlist-uri cu video;- Optiunea de a descoperi prieteni cu gusturi muzicale similare.App Store- Adauga posibilitatea de a s ...citeste mai departe despre " Apple a lansat iOS 11.3: Iata ce noutati aduce si cum poti sa-l descarci " pe Ziare.com