Modelul iPod touch actualizat este dotat cu procesorul A10 Fusion de la Apple, oferind o viteza grafica de trei ori mai mare, a indicat compania.Procesorul A10, utilizat la modelul iPhone 7, este mai putin potent in comparatie cu cele din cele mai recente modele iPhone, relateaza AFP si DPA.Noul model iPod dispune de acelasi afisaj ca in cazul versiunii de generatia a sasea, lansat in iulie 2015."Facem ca cel mai accesibil dispozitiv iOS sa fie chiar mai bun, cu o viteza de doua ori mai rapida decat inainte, cu FaceTime de grup si realitate augmentata, la un pret incepand de la doar 199 de dolari", a declarat Greg Joswiak, vicepresedinte Apple pentru divizia de Marketing de Produs.Preturile propuse de Apple pentru versiunile sale iPod sunt de 199 de dolari pentru modelul de 32 de gigabiti, 299 de dolari pentru cel de 128 de gigabiti si 399 de dolari pentru cel de 256 gigabiti.Apple a introdus iPod in 2001, iPhone in 2007 si iPad in 2010. Iata istoria iPod-ului sau de unde a pornit revolutia lui Steve Jobs ...citeste mai departe despre " Apple a lansat un nou model de iPod, primul dupa o pauza de patru ani " pe Ziare.com