Apple a lansat un robot care recicleaza un iPhone in 18 secunde. Organizatiile de mediu sunt nemultumite

Numit Daisy, robotul este succesorul lui Liam, pe care compania din Cupertino l-a introdus in 2016 si ale carui componente au fost partial folosite pentru Daisy, scrie The Verge.Noul robot este compatibil cu noua versiuni diferite de telefoane Apple si poate dezasambla pana la 200 de iPhone-uri stricate pe ora, din care extrage materiale pretioase precum argintul si tungstenul, mai greu de recuperat prin metodele traditionale de reciclare. In timp ce desface telefoanele bucata cu bucata, robotul separa si da la o parte anumite componente.Daisy are mult de lucru, tinand cont de faptul ca Apple a vandut 217 milioane de telefoane doar in 2017.Desi se vrea o declaratie a angajamentului companiei fata de protectia mediului, anuntul legat de noul robot a fost intampinat cu critici din partea organizatiilor de profil, care insista ca Apple ar trebui sa se concentreze pe durabilitatea produselor si sa le faca mai usor de reparat si de actualizat."Acest lucru ar face ca dispozitivele sa fie utilizate mai mult timp, indepartand ziua in care va fi nevoie ca ele sa fie dezasamblate de Daisy", a spus un purtator de cuvant Greenpeace.Pe de alta parte, reprezentantii Greenpeace au laudat eforturile facute de Apple pe partea reducerii emisiilor de gaze de sera, dupa ce compania condusa de Tim Cook a anuntat ca functioneaza 100% cu energie regenerabila in toate sediile sale de pe glob.