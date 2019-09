Apple a prezentat iPhone 11, cu doua camere pe spate si optiuni noi pentru culori, si Apple TV+ (Video)

Cele doua camere pe spate vor sustine functionarea pe timp de noapte, la lumina scazuta, precum si fotografiile cu unghi ultra larg. Apple a subliniat si capacitatea iPhone 11 de a efectua selfie-uri cu miscare lenta, aceasta functie foto fiind promovata sub numele de "slofies."Dispozitivul va fi disponibil in culorile rosu purpuriu, verde, alb, rosu, negru si galben. IPhone 11 va avea o baterie cu autonomie mai mare cu o ora comparativ cu cea a iPhone XR si un pret de baza mai scazut, cel al iPhone XR pornind de la 749 de dolari.Apple a prezentat marti si actualizari pentru Apple Watch si iPad.Apple Watch Serie 5 va avea un ecran pornit permanent, o durata a bateriei de 18 ore si functie pentru apel de urgenta international disponibila in peste 150 de tari. Preturile pornesc de la 399 de dolari sau 499 de dolari cu serviciu celular, iar dispozitivele vor putea fi comandate incepand de marti, iar in magazine din 20 septembrie. Pretul Apple Watch Serie 3 va porni de la 199 de dolari.Apple a mai anuntat ca a saptea generatie de iPad va avea un pret de baza de 329 de dolari si va fi disponibil pentru comenzi incepand de marti, iar in magazine din 30 septembrie."Cred ca ne aflam intr-o perioada de asteptare, pana la 5G. Clientii care detin iPhone X nu vor avea motive sa cumpere un model imbunatatit", a declarat Patrick Moorhead, analist la Moor Insights & Strategy.Apple obtine o parte importanta din profit prin imbunatatirea memoriei pentru dispozitivele cu capacitate mare de stocare, iar Moorhead a spus ca scaderea preturilor cipurilor ar putea ajuta Apple sa absoarba costul tarifelor produselor fabricate in China, care ar urma sa afecteze telefoanele mobile de pe 15 decembrie.4,99 de dolari pe luna pentru Apple TV+Apple a anuntat si ca serviciul de streaming TV va fi lansat pe 1 noiembrie, la un pret de 4,99 de dolari pe luna, gigantul industriei de tehnologie marcand un moment de cotitura, de la care se va axa pe servicii la fel de mult ca pe productia de hardware si de software, transmite Reuters.Apple TV+ va fi disponibil in 100 de tari, iar cumparatorii de iPhone, iPad sau computere Mac vor beneficia de gratuitate pentru acest serviciu timp de un an.In familie, pana la sase membri ai acesteia vor ...citeste mai departe despre " Apple a prezentat iPhone 11, cu doua camere pe spate si optiuni noi pentru culori, si Apple TV+ (Video) " pe Ziare.com