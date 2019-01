iPhone SE, un smartphone atipic pentru tendintele actuale, poate fi cumparat din nou de pe site-ul oficial Apple. Acesta este listat in sectiunea lichidarilor de stocuri si beneficiaza de o reducere semnificativa.Versiunea de 32 GB costa 250 de dolari, beneficiind de o reducere de 100 de dolari de la pretul initial de 350 de dolari.Cea de-a doua varianta, cu 128 GB spatiu de stocare, are un pret redus cu 150 de dolari fata de cel initial. Acesta poate fi cumparat cu 300 de dolari, in loc de 450 de dolari cat costa initial.Ambele versiuni sunt disponibile in patru culori: "argintiu spatial", "aur roz", auriu si argintiu.iPhone SE este un smartphone cu ecran de 4 inchi, pe care Apple l-a lansat in martie 2016 pentru a targeta segmentul de utilizatori nemultumiti de telefoanele cu ecrane din ce in ce mai mari.Citeste mai departe despre " Apple a scos din nou la vanzare un smartphone lansat in urma cu trei ani " pe Ziare.com