Apple a anuntat in prima zi a conferintei WWDC 2019 ca tabletele iPad vor avea propriul sistem de operare, numit iPadOS. iOS ramane, separat, sistemul de operare al iPhone-urilor.Prin separarea celor doua sisteme de operare, Apple va putea aduce mai usor modificari specifice celor doua tipuri de dispozitive. iPadOS va avea inca de la prima versiune functii care nu se vor regasi pe iPhone, ci vor fi dezvoltate special pentru ecranele mari ale tabletelor.iPadOS are un nou ecran principal, care include la un loc aplicatii si widget-uri. Widget-urile nu vor mai avea un ecran special, ca pana acum, ci vor putea fi afisate pe acelasi ecran cu aplicatiile.Noul sistem de operare va aduce si mai multe gesturi care vor imbunatati multitasking-ul, simplificand trecerea la o aplicatie la alta si aranjarea aplicatiilor deschise pe ecran.Tot prin gesturi va fi imbunatatita si functia copy&paste. Copierea textului se putea face prin strangerea pe ecran a trei degete. Gestul opus, departarea celor trei degete, va realiza functia "paste".Un mare pas inainte il face managerul de fisiere Files, care va arata si va functiona mai mult ca o aplicatie de desktop si, foarte important, va oferi suport nativ pentru dispozitive USB si carduri de memorie.Va exista si suport pentru mouse in iPadOS, o optiune care se gaseste in cadrul sectiunii Accesibilty a aplicatiei Settings si despre care nu se cunosc foarte multe la acest moment.In aceeasi directie generala va merge si browser-ul Safari, care va oferi un sistem de navigare mai aproape de cel de pe desktop si va include un manager de download-uri.Prima versiune de iPadOS va fi disponibila in toamna. ...citeste mai departe despre " Apple anunta iPadOS, un sistem de operare dedicat special tabletelor " pe Ziare.com