Apple are de platit zeci de miliarde de dolari si totusi se bucura de asta

Apple a anuntat recent ca isi va repatria profiturile obtinute in ultimii ani si aflate in prezent in diverse conturi offshore.Compania ar avea de mutat o camera intreaga de bani, dar e mai simplu sa faci un transfer bancar, asa ca asta ar fi ultima problema a gigantului din Cupertino. Marea problema este suma pe care Apple trebuie sa o vireze in vistieria Statelor Unite, odata cu repatrierea banilor.Compania va trebui sa plateasca o suma colosala sub forma de taxe pentru a-si putea aduce profiturile in SUA. Suma este imensa, insa Apple n-are neaparat o problema cu asta. Compania este, de fapt, una din castigatoarele noilor legi fiscale din Statele Unite, care reduc dramatic impozitele pentru afaceri.