Apple contesta in justitie taxele de 13 miliarde de dolari impuse de Comisia Europeana

Producatorul de iPhone-uri urma sa trimita o delegatie formata din sase persoane, in frunte cu directorul financiar Luca Maestri, la o audiere de doua zile la Curtea Generala din Luxemburg, a doua cea mai inalta curte a UE, transmite Reuters.In august 2016, Comisia a decis ca, in perioada 1991-2007, Irlanda a luat decizii care au redus in mod artificial obligatiile fiscale ale Apple pentru o perioada de peste doua decenii, ceea ce a reprezentat ajutoare de stat ilegale.Comisarul pentru concurenta Margrethe Vestager s-a referit la o taxa de 0,005% platita de principala filiala a Apple din Irlanda in 2014, ca exemplu de impozit neobisnuit de mic platit de companie.Apple ar urma sa argumenteze ca nu a facut nimic gresit, deoarece a respectat legislatia irlandeza si americana. Compania s-a folosit de argumente similare intr-o postare pe blog, dupa o decizie UE referitoare la taxe de acum doi ani.Producatorul iPhone va afirma in instanta ca majoritatea taxelor sunt datorate in Statele Unite pentru ca majoritatea valorii produselor sale, intre care designul, proiectarea si dezvoltarea sunt create acolo.Irlanda, care a acuzat Comisia ca isi depaseste atributiile si incalca suveranitatea nationala, contesta la randul ei decizia UE.Regimul fiscal irlandez este o atractie importanta pentru companiile multinationale, unde lucreaza circa 10% din forta de munca a tarii.Luxemburg sustine Irlanda, in timp ce Polonia sustine Comisia. Vestager a investigat si facilitatile fiscale acordate de Olanda companiei Starbucks, de Luxemburg companiilor Amazon , Fiat si Engie, precum si o schema fiscala din Marea Britanie destinata multinationalelor.Campania Comisiei Europene de combatere a eludarii fiscului a primit o lovitura in februarie, cand Curtea Generala i-a respins o decizie impotriva facilitatilor fiscale acordate de Belgia companiilor BP, BASF si altor peste 30 de companii multinationale, apreciind ca nu a fost vorba despre o schema de ajutor de stat.Cu toate acestea, Comisia a relansat luni acest caz.Citeste si: Google accepta sa plateasca aproape un miliard de euro ca sa scape de Fiscul din Franta ...citeste mai departe despre " Apple contesta in justitie taxele de 13 miliarde de dolari impuse de Comisia Europeana " pe Ziare.com