Apple este ancheta in SUA pentru ca a incetinit functionarea iPhone-urilor vechi

In urma cu cateva saptamani, compania a recunoscut ca incetineste performantele modelelor mai vechi pentru ca acestea sa functioneze mai mult.Reprezentantii Apple au spus atunci ca performantele telefoanelor sunt incetinite doar daca o baterie ajunge la un anumit nivel de uzura, iar problema poate fi remediata daca utilizatorul o inlocuieste cu una noua.La inceputul anului trecut, compania din Cupertino a lansat o actualizare software care a vizat iPhone-urile mai vechi, dar nu a anuntat ca aceasta incetineste functionarea dispozitivelor.In aceasta primavara, Apple intentioneaza sa lanseze o noua actualizare de software pentru iPhone, numita iOS 11.3, care va include noi functii, pentru a permite utilizatorilor sa-si monitorizeze bateria telefonului.