Apple pregateste functii touchless si ecrane curbate pentru iPhone-uri

Functia de control ar permite utilizatorilor iPhone sa efectueze unele sarcini prin miscarea degetului aproape de ecran, dar fara sa il atinga. Tehnologia nu va fi probabil gata pentru utilizare pentru cel putin doi ani, daca Apple va opta sa o puna in practica, a spus una dintre persoane, citate de Bloomberg.Apple a adoptat de mult timp noi modalitati de interactiune a oamenilor cu computerele. Co-fondatorul Steve Jobs a popularizat mouse-ul la inceputul anilor 1980. Cele la recente iPhone-uri au o functie numita 3D Touch, care raspunde diferit, in functie de presiunea degetului.Noua tehnologie care foloseste gesturile va tine cont de apropierea unui deget de ecran, a explicat sursa.Apple dezvolta si ecrane pentru iPhone-uri care se curbeaza treptat spre interior, de sus pana jos, a declarat una dintre persoane. Ecranele pentru iPhone-uri ar fi diferite de ecranele pentru smartphone-uri ale Samsung , care se curbeaza spre margini. Pana in prezent, fiecare model de iPhone a avut inclus un ecran plat.Ecranul OLED al iPhone X se curbeaza usor in partea de jos, dar forma este aproape invizibila.Ecranele OLED pot fi curbate sau chiar pliate, spre deosebire de tehnologia LCD, mai putin flexibila, utilizata la iPhone-urile precedente.Un iPhone curbat ar putea fi disponibil peste doi sau trei ani, a spus sursa.Apple mai lucreaza la o noua tehnologie destinata ecranelor, cunoscuta sub numele de MicroLED, dar aceasta ar putea fi utilizata peste cel putin 3-5 ani, a relatat Bloomberg in luna martie.Compania americana incearca sa isi diferentieze produsele, pe o piata in care smartphone-urile au devenit tot mai similare, in conditiile in care Apple, Samsung Electronics, Google , si Huawei Technologies adopta aproape concomitent functii precum fereastra pe tot ecranul, camere foto avansate si recunoastere faciala.In trimestrul al patrulea, Apple a detinut o cota de aproximativ 20% pe piata smartphone-urilor, dupa lansarea iPhone X si iPhone 8, fiind inaintea Samsung si Huawei, potrivit firmei de analiza a pietei IDC.