Apple pregateste o surpriza majora in privinta lui iPhone 12

Potrivit T3.com, iPhone 12 va avea o versiune cu ecran cu o diagonala de doar 5,4 inchi. Aceasta va fi creata de compania chineza BOE Technology.Acest ecran este mai mic decat cel de pe iPhone 11 si chiar decat cel de pe iPhone X, care are 5,6 inchi.De altfel, acesta va fi cel mai mic iPhone ce va beneficia de notch. Asta inseamna ca tehnologia FaceID va fi disponibila si pe un telefon de dimensiuni mai mici.Din cate se pare, iPhone 12 ar putea fi lansat in aceasta toamna. Cei de la Apple au anuntat ca data lansarii nu este momentan in pericol, desi fabricile din China au fost afectate de contextul actual.Pe de alta parte, in multe tari, Apple a decis sa limiteze la 2 numarul telefoanelor ce pot fi cumparate online intr-o singura comanda.Citeste si: Apple va lansa luna asta doua modele noi de iPhone