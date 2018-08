Acest prag simbolic a fost depasit atunci cand o actiune a atins, catre ora 15.50 GMT (18.50, ora Romaniei), pretul de 207,05 dolari pe Wall Street, relateaza AFP.Intreprinderea publica PetroChina a depasit o scurta perioada pragul de 1.000 de miliarde in 2007, la introducerea sa pe bursa, insa a coborat rapid sub el.In pofida faptului ca - tehnic - aceasta etapa nu este semnificativa, brokerilor si investitorilor de pe Wall Street le place simbolul pe care-l reprezinta cifrele rotunde."Bara de 1.000 de miliarde este mai ales psihologica si trimite pietei un mesaj de crestere si de importanta", remarca Howard Silverblatt, un specialist in indici la S&P Dow Jones Indices.Grupul californian si-a facut saptamana aceasta dovada sanatatii insolente, anuntand o crestere de 20% a cifrei de afaceri in al doilea trimestru, multumita iPhone 8 si mai ales iPhone X, al carui pret incepe in Statele Unite de la aproape 1.000 de dolari.Pe bursa din 1980, grupul Apple nu a fost mereu atat de infloritor, atingand falimentul in anii '90.Insa grupul a profitat de succesul iPod, iPad si iPhone si a tuturor serviciilor care le sunt asociate. El prezinta de atunci performante-record trimestru dupa trimestru.Multumita unor resurse considerabile, de cateva sute de miliarde de dolari in numerar, Apple a procedat, de asemenea, in ultimii ani, la numerose achizitii de actiuni, ceea ce a crescut automat valoarea titlului. ...citeste mai departe despre " Apple devine prima companie privata din lume care a depasit 1.000 de miliarde de dolari pe bursa " pe Ziare.com