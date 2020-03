Era cunoscut pana acum faptul ca Apple pregateste un model de iPhone mai ieftin, cu ecran mai mic decat norma actuala, pentru a concura si pe zona smartphone-urilor mid-range. Se pare, insa, ca vor fi doua modele, nu doar unul.Alaturi de device-ul cu ecran de 4,7 inch, despre care se stia si pana acum, se pare ca va mai fi lansat un model cu ecran de 5,5 inch, care va fi o versiune "Plus" a primului.Ambele variante vor avea la baza designul lui iPhone 8, dar vor dispune de componente si facilitati noi. In fruntea listei se afla A13 Bionic, care este acelasi chipset folosit si de iPhone 11.Cele doua modele nu vor avea Face ID, ci vor folosi Touch ID pentru securizare, impreuna cu un buton Home solid. Acesta foloseste Taptic Engine si nu are parti care se misca, adica nu trebuie apasat pentru a fi folosit, ci doar atins.Ambele dispozitive vor suporta Apple Pay si alte functii care se bazeaza pe conexiunea NFC.Este posibil ca versiunea cu ecran de 4,7 inch, care ar urma sa aiba 64GB / 128GB spatiu de stocare, sa coste incepand de la 400 de dolari. Varianta cu ecran de 5,5 inch ar trebui, in mod normal, sa fie cu 100 de dolari mai scumpa.Cele doua noi iPhone-uri ar urma sa fie prezentate oficial undeva spre finalul acestei luni, fara a fi organizat un eveniment special in acest sens. ...citeste mai departe despre " Apple va lansa luna asta doua modele noi de iPhone " pe Ziare.com