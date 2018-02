Apple va lansa trei smartphone-uri noi, intre care cel mai mare iPhone din istorie

Cu aceasta noua gama, Apple vrea sa atraga un numar tot mai mare de clienti care sunt interesati de atributele asa-numitelor phablete, dar si pe cei care vor o versiune mai accesibila a iPhone X, au declarat surse din bransa pentru Bloomberg.Apple, care efectueaza deja testele de productie cu furnizorii, ar urma sa anunte noile telefoane in toamna. Este posibil ca planurile sa se mai schimbe, au mai spus sursele citate.In pofida mai multor luni de publicitate intensa, iPhone X nu a confirmat asteptarile referitoare la vanzari, de la debutul sau anul trecut. Apple a vandut 77,3 milioane de iPhone-uri in ultimul trimestru al anului trecut, sub asteptarile analistilor, de 80,2 milioane de unitati.Citeste si iPhone X contra Samsung Galaxy Note 8: Care e mai bun?Unii cumparatori au fost descurajati de pretul de 1.000 de dolari al iPhone X, cu toate ca le-a placut designul si chiar daca si-au dorit un telefon mai modern decat iPhone 8. Cu noua gama, Apple vrea sa relanseze vanzarile prin oferirea unui model accesibil tuturor.Un purtator de cuvant al Apple a refuzat sa comenteze.Cel mai mare iPhone din istorieCu un ecran de aproape 6,5 inchi, noul telefon mare al Apple va fi unul dintre cele mai mari smartphone-uri de pe piata.In timp ce carcasa telefonului va fi aproximativ egala cu cea a iPhone 8 Plus, ecranul va fi mai mare cu circa 1 inch, datorita designului edge to edge folosit la iPhone X (este improbabil ca Apple sa se refere la telefon ca la o phableta, termen popularizat de Samsung).Ecranul mai mare ar trebui sa atraga in special utilizatorii business, pentru ca le va permite sa scrie emailuri si sa administreze tabele pe ecranul care va fi aproximativ la fel de mare ca cel al tabletelor mici.La fel ca iPhone 8 Plus, noul dispozitiv va permite probabil deschiderea concomitenta a mai multor ferestre, pentru unele aplicatii.Totusi, telefonul mai mare ar putea sa canibalizeze vanzarile iPad, categorie care a revenit recent la crestere.Phableta are numele de cod D33, a spus o persoana apropiata proiectului, iar unele prototipuri includ o rezolutie a ecranului de 1242x2688. Aceasta ar face ecranul la fel de performant ca cel de 5,8 inchi al iPhone X.Apple mai ...citeste mai departe despre " Apple va lansa trei smartphone-uri noi, intre care cel mai mare iPhone din istorie " pe Ziare.com