Cele doua companii au anuntat recent ca lucreaza la dezvoltarea unei retele futuriste de trenuri Hyperloop pentru transportarea rapida si in siguranta a marfurilor, la o viteza de aproximativ 1.200 de kilometri pe ora.Conform unui concept prezentat de cunoscuta firma de arhitectura britanica Foster + Parteners, infrastructura proiectului ar urma sa fie cu adevarat spectaculoasa. Arhitectii britanici isi imagineaza o zona de tip doc in care marfa este incarcata automat in trenuri, inainte ca acestea sa alunece spre destinatie cu viteza sunetului printr-o vasta retea de tuburi vidate.Drone si alte vehicule autonome preiau pachetele din statii si le livreaza direct la domiciliu. Intreg sistemul este alimentat cu energie solara produsa cu ajutorul panourilor amplasate deasupra tuburilor.Citeste mai mult despre acest proiect si vezi mai multe imagini cu viitoarea retea de trenuri Hyperloop de marfa pe SpatiulConstruit.ro. ...citeste mai departe despre " Asa ar putea arata trenurile Hyperloop care vor transporta marfuri cu viteza sunetului prin orasele viitorului " pe Ziare.com