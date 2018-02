Atacurile cibernetice costa economia globala 600 de miliarde de dolari pe an

Autorii raportului subliniaza ca aceasta crestere a criminalitatii cibernetice in ultimii trei ani se datoreaza faptului ca piratii informatici adopta rapid noi tehnologii precum si raspandirii criptomonedelor, informeaza AFP."Lumea digitala a transformat aproape fiecare aspect al vietii noastre, in special notiunea de risc si criminalitate, astfel incat activitatile criminale sunt mai eficiente, mai putin riscante, mai profitabile si mai usor de pus in practica", sustine directorul de tehnologie de la McAfee, Steve Grobman.Raportul precizeaza ca bancile raman tintele favorite ale piratilor informatici, iar statele sunt cea mai periculoasa sursa de cybercrime. Rusia, Coreea de Nord si Iranul sunt cele mai active in atacurile care vizeaza institutiile financiare in timp ce China este cea mai activa vand vine vorba de spionajul cibernetic.Atacurile de tip 'ramsomware' sunt modalitatea de atac cu cel mai puternic ritm de crestere, gratie proliferarii unor adevarate piete pe Internet, al caror numar a depasit pragul de 6.000, care ofera servicii de piraterie.Autorii raportului precizeaza ca furturile de proprietate intelectuala reprezinta cel putin 25% din costul total al criminalitatii cibernetice si pun in pericol securitatea nationala atunci cand vizeaza tehnologia militara.Saptamana trecuta, Casa Alba a estimat la randul sau ca in 2016 economia americana a inregistrat pierderi cuprinse intre 57 si 109 miliarde de dolari de pe urma criminalitatii cibernetice si a tras un semnal de alarma asupra efectelor de contagiune.