Atentie la ce numere de telefon raspundeti! Puteti fi victima unui atac numit vishing

"Acest tip de atac poarta denumirea de vishing (voice + phishing = vishing), iar metodele utilizate de catre atacatori sunt inspirate din tehnici de inginerie sociala (social engineering) ", potrivit avertizarii emise de CERT-RO.Centrul arata ca atacul incepe cu un apel telefonic, iar "atacatorul" pretinde ca reprezinta o anumita companie sau autoritate."Pentru a da veridicitate apelului, atacatorii folosesc date despre victima care sunt de obicei disponibile online (nume, prenume, adresa de e-mail etc.).In momentul in care posibila victima crede ca acel apel este legitim, sansele de a oferi telefonic date sensibile (personale sau bancare) cresc exponential. Totodata, atacatorii pot profita de credulitatea victimelor, pentru a ii convinge sa instaleze software malitios sau aplicatii de control la distanta (remote desktop), pe dispozitivele utilizate", se arata in anunt.Metode de vishingFrauda cu apeluri pierdute - utilizatorul vede un apel pierduta, suna la numarul respectiv care este cu suprataxa;Frauda "cont bancar blocat" - atacatorul suna victima si pretinde ca suna din partea bancii la care este client, pentru a notifica blocarea contului. Pentru deblocare, victima este pusa sa apeleze la un numar de telefon care este cu suprataxa;Apelurile false de suport - posibila victima este apelata de un atacator care pretinde ca suna din partea companiei Microsoft , iar utilizatorul este notificat despre faptul ca dispozitivul folosit a fost compromis."Modele de numere de telefon raportate pana in prezent la CERT-RO sunt: +212662004621, +40201272539, 02162094975 sau 02191873368. Sigur, este posibil ca aceste numere de telefon sa fie generate aleatoriu, prin intermediul unei aplicatii de tipul fake-a-call", mai precizeaza CERT-RO.Iata cum va puteti feri de vishing:Fiti vigilenti cu privire la apelurile pierdute venite din afara tarii. Daca ati observat un apel pierdut din Mali sau Guineea (spre exemplu), ganditi-va daca aveti cunoscuti in zona care v-ar putea apela.Manifestati prudenta la apelurile telefonice primite de la necunoscuti. Cereti numele apelantului si spuneti-i ca veti reveni cu un apel cat de curand.Ulterior, verificati identitatea acestuia cu organizatia din partea caruia ...citeste mai departe despre " Atentie la ce numere de telefon raspundeti! Puteti fi victima unui atac numit vishing " pe Ziare.com