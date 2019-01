Au picat testul. Netflix, YouTube, Amazon, Apple si Spotify, acuzate ca nu respecta regulamentul de protectie a datelor utilizatorilor

Plangerea a fost depusa de compania de protectie a datelor austriaca None of Your Business (NOYB) . Grupul considera ca cele cinci companii, impreuna cu SoundCloud, Flimmmit si DAZN nu au facut publice informatii de baza, precum modul in care cumpara si vand datele utilizatorilor, dupa ce au fost contactate de zece cetateni care au cerut informatiile lor personale."Cand au fost testate, niciuna dintre aceste companii nu au oferit utilizatorilor datele relevante. In majoritatea cazurilor, utilizatorii au primit datele, dar nu au primit informatii despre modul in care datele lor sunt partajate si cu cine. Acest lucru duce la incalcarea structurala a drepturilor utilizatorilor", a declarat Max Schrems, co-fondator si director al NOYB, care a castigat deja un proces intentat impotriva companiei Facebook pe motive similare.GDPR garanteaza utilizatorilor dreptul de a fi informati despre cum si unde sunt tranzactionate datele lor si despre perioada pentru care datele sunt stocate. Acest "drept de acces" este prevazut in Articolul 15, care mentioneaza ca incalcarea acestui drept poate duce la amenzi de pana la 20 de milioane de euro.Companiile ii ofera utilizatorului informatii care nu sunt pe intelesul luiPentru a investiga modul in care companiile se conformeaza prevederilor GDPR, grupul NOYB a lucrat cu zece voluntari din Viena care si-au cerut datele personale de la opt companii: Netflix, YouTube, Apple, Amazon, Spotify, SoundCloud, Flimmmit si DAZN."Rezultatele au confirmat faptul ca toate companiile au refuzat sa indeplineasca obligatia de a oferi datele sau au oferit raspunsuri evazive", a declarat Ioannis Kouvakas, avocat al companiei NOYB.Dintre cele opt companii, YouTube, Apple, Spotify si Amazon aveau sisteme automate care permiteau utilizatorilor sa isi downloadeze datele imediat."Compania Apple a oferit utilizatorilor aproximativ 40 de pagini in Excel, pline cu date alfanumerice care nu aveau niciun sens. Mai mult de 80% dintre datele oferite de Apple erau imposibil de descifrat", a transmis Kouvakas.In mod similar, compania YouTube, detinuta de Google , a oferit date greu de descifrat pentru omul obisnuit.Netflix a oferit o lista cu date precum descrieril ...citeste mai departe despre " Au picat testul. Netflix, YouTube, Amazon, Apple si Spotify, acuzate ca nu respecta regulamentul de protectie a datelor utilizatorilor " pe Ziare.com