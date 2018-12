Actul normativ obliga companiile nu numai sa puna la dispozitia autoritatilor date la care au deja acces cu usurinta, ci si sa fie capabile sa intercepteze informatiile criptate, prin creare unei "portite" (backdoor), noteaza Verge.Criticii masurii sustin ca aceasta va avea implicatii globale in ceea ce priveste securitatea, deoarece hackerii si alte tari ar putea profita de vulnerabilitea astfel creata.Masura a fost criticata de companii precum Facebook, Google, Twitter, Amazon si Oath, care au apreciat-o ca fiind "profund vicioasa". Apple si WhatsApp si-au exprimat la randul lor dezaprobarea fata de proiectul de lege. "Exista un risc profund de a le face infractorilor treaba mai usoara, nu mai dificila", au spus reprezentantii Apple.Companiile care refuza sa coopereze risca o amenda de aproape 10 milioane de dolari australieni (7,2 milioane de dolari americani) . Amenda se ridica la 50.000 de dolari australieni (36.000 de dolari americani) in cazul persoanelor fizice.Nu se stie inca daca legea va ramane in forma actuala. Partidul Muncii din Australia a anuntat ca va propune spre aprobare mai multe amendamente in prima saptamana a anului viitor, care sa atenueze riscurile pe care actul normativ le-ar putea prezenta pentru securitatea tarii.C.S. ...citeste mai departe despre " Australia a aprobat o temuta lege privind confidentialitatea in online si utilizatorii din intreaga lume ar putea avea de suferit " pe Ziare.com