Cotidianul The Washington Post (WP) dezvaluie ca FTC examineaza sa aplice Facebook o amenda mai mare decat precedenta amenda-record - in valoare de 22,5 milioane de dolari - pe care a aplicat-o Google in 2012.Ziarul citeaza trei surse anonime la curent cu dosarul.Intr-un raspuns automat, FTC afirma ca nu poate comenta, din cauza inchiderii sale in cadrul "shutdown"-ului, scrie AP.Facebook a refuzat sa comenteze.Aceasta eventuala amenda decurge dintr-o ancheta pe care FTC a deschis-o anul trecut in urma unor dezvaluiri potrivit carora Cambridge Analytica a luat datele persoanle a apriximativ 87 de milioane de utilizatori Facebook fara consimtamantul acestora.FTC nu si-a prezentat public concluziile anchetei si nu a stabilit cuantumul acestei eventuale amenzi, precizeaza WP.Valoarea actiunii Facebook s-a depreciat pe Wall Street in urma dezvaluirii cotidianului.Citeste si:Facebook inchide sute de conturi, grupuri si pagini cu legaturi cu Rusia implicate in operatiuni de dezinformareFacebook isi inaspreste regulile privind publicitatea electorala inaintea alegerilor ...citeste mai departe despre " Autoritatile americane ar intentiona sa aplice Facebook o amenda record " pe Ziare.com