Autoritatile pentru concurenta din UE investigheaza Google

Autoritatile de reglementare din Europa si Statele Unite analizeaza modul in care marile companii de tehnologie gestioneaza si folosesc datele pentru a obtine castiguri, transmite Reuters.Executivul UE a anuntat in weekend ca solicita informatii despre modalitatea si motivul pentru care Google, divizie a grupului Alphabet, colecteaza date."Comisia a trimis chestionare in cadrul unei investigatii preliminare referitoare la practicile Google legate de colectarea si utilizarea datelor. Investigatia preliminara este in curs", a informat Comisia printr-un email.Un document vazut de Reuters arata ca UE se concentreaza pe date legate de serviciile de cautare locale, publicitatea online, servicii de publicitate tintita, servicii de logare, browsere web si altele.In ultimii doi ani, comisarul pentru Concurenta Margrethe Vestager a aplicat Google amenzi in valoare cumulata de peste 8 miliarde de euro si a ordonat companiei sa isi schimbe practicile de afaceri.Google a anuntat ca foloseste datele pentru a-si imbunatati serviciile si ca utilizatorii isi pot gestiona, sterge si transfera datele oricand.