Avertisment: Inteligenta Artificiala ajuta SUA si China sa domine lumea, in vreme ce tarile sarace se vor transforma in vasalii acestora

Potrivit lui Kai-fu Lee, fondator al Sinovation Ventures si fost presedinte al Google China, viitorul arata bine pentru doar doua tari: Statele Unite si China, care sunt in acest moment principalele concurente pentru pozitia de lider in industrie."Tarilor care au Inteligenta Artificiala le va fi mult mai bine. Ele creeaza si extrag valoare", a spus Lee intr-un interviu acordat publicatiei Edge.Pe de alta parte, tarile care nu investesc in Inteligenta Artificiala, care nu au companii precum Google, Facebook si Amazon - sau variantele chinezesti Tencent, Baidu si Alibaba -, dar au in schimb o populatie numeroasa, au motive de ingrijorare."Daca o tara din Africa foloseste preponderent Facebook si Google, oamenii le vor da acestor companii datele lor, ajutandu-le sa faca mai multi bani, dar joburile lor vor fi inlocuite (de tehnologie) ", a explicat Lee.Aceste tari risca sa ajunga in situatia in care sa nu poata face fata saraciei si nelinistilor sociale, iar consecintele pot fi grave. Lee vorbeste chiar de posibilitatea ca unele tari sa devina un fel de vasale ale Statelor Unite si Chinei: "Ai datele mele, voi face ce vrei, iar tu ma ajuti sa hranesc saracii".Si locuitorii din SUA si China, unde companiile prospera de pe urma datelor utilizatorilor, vor ramane fara joburi ca urmare a progresului tehnologic, insa Lee considera plauzibil scenariul in care guvernele acestor tari redistribuie bogatia de la companii, poate sub forma unei taxe, la oameni, sub forma venitului de baza universal sau a ceva similar cu acesta."Alte tari se vor afla intr-o pozitie dificila. Vedem Europa confruntandu-se cu niste probleme din cauza acestei chestiuni. Raspunsul ales de ei a fost sa implementeze legi impotriva practicilor anticoncurentiale ale companiilor americane pentru a colecta bani de la acestea", a mai spus Lee, care nu crede ca aceasta este o abordare viabila."Nu am solutii, dar daca ne intoarecem la intrebarea, De ce existam?', in acest moment putem spune ca sigur nu existam pentru a face munca de rutina. Poate ca existam pentru a crea. Si daca vrem sa cream, haideti sa cream noi tipuri de locuri de munca pentru oameni", a mai spus Lee.