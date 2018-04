Batalia gigantilor: Huawei P20 Pro versus Samsung Galaxy S9 Plus - Care e mai tare?

Principalul competitor este Samsung , care se straduieste sa se impuna cu noua sa gama.Astfel, TechRadar a facut o comparatie intre P20 Pro si Galaxy S9 Plus pentru a afla care e mai tare.DesignHuawei P20 Pro are partea din spate realizata din sticla si un cadru metalic, tocmai ca Samsung Galaxy S9 Plus, insa cam aici se termina asemanarile. Telefonul chinezilor are pe ecran un "notch", aflat in partea de sus, in timp ce sud-coreenii au optat pentru un design mai curat, fara astfel de "intreruperi".Ambele sunt rezistente la apa. Insa in timp ce Huawei P20 Pro are o certificare IP67, adica poate fi scufundat pana la o adancime de un metru si rezista 30 de minute, S9 Plus are IP68, adica poate fi scufundat la o adancime de 1,5 metri timp de 30 de minute.Cat despre dimensiuni, S9 Plus e mai gros (8,5 mm) decat P20 Pro (7,8 mm).Una dintre cele mai importante diferente din punct de vedere vizual consta in gama de culori disponibile. In timp ce telefonul chinezilor e disponibil in negru, albastru "midnight", roz-auriu si o combinatie de mai multe nuante numita "Twilight", cel al sud-coreenilor are culori de negru intens, albastru coral, gri de titaniu si lila.De asemenea, S9 Plus are un jack 3,5 mm pentru casti, iar P20 Pro nu.EcranHuawei P20 Pro are un display OLED cu diagonala de 6,1 inchi, rezolutie de 1.080 x 2.240 pixeli, in timp ce rivalul sau dispune de un ecran AMOLED, care e curbat usor pe margini, cu diagonala de 6,2 inchi si rezolutie de 1.440 x 2.960 pixeli.Deci S9 Plus este putin mai mare si e superior in ceea ce priveste calitatea vizualizarii fotografiilor si videoclipurilor.De asemenea, raportul de aspect la Huawei P20 Pro este de 18,7:9 si la S9 de 18,5:9.Sistem de operare si capacitate de procesareCei de la Huawei au dotat P20 Pro cu un procesor octa-core Kirin 970, realizat in-house. Telefonul are 6GB de RAM, cat are si S9 Plus, insa sud-coreenii au optat pentru un cip octa-core Snapdragon 845, respectiv Exynos 9810, in functie de regiunea in care e vandut.Astfel, in teorie, nu ar trebui sa existe diferente notabile in ceea ce priveste capacitatea de procesare si viteza de raspuns intre cele doua dispozitive.P20 Pro are o capacitate de stocare interna de 128GB, in timp ce S9 Plus se vinde in doua versiune, cu memorie de 128GB sau 64GB. Ambele telefoane au spatiu pentru card microS ...citeste mai departe despre " Batalia gigantilor: Huawei P20 Pro versus Samsung Galaxy S9 Plus - Care e mai tare? " pe Ziare.com