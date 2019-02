Batalia gigantilor pliabili: Samsung Galaxy Fold versus Huawei Mate X

PhoneArena.com a facut o comparatie intre cele doua dispozitive.Scurta descriereGalaxy Fold: telefon pliabil cu ecranul principal in interiorMate X: telefon pliabil cu ecranul principal in exteriorMecanismul de pliereGalaxy Fold: o balama in interior, cu componente metalice si o inchidere de tip portofelMate X: balama de tip aripi de soim cu 100 de componenteEcranul principalGalaxy Fold: display AMOLED cu diagonala de 7,3 inch si rezolutie de 1536 x 2152 pixeliMate X: display AMOLED cu diagonala de 8 inch si rezolutie de 2480 x 2200 pixeliEcrane secundareGalaxy Fold: display AMOLED cu diagonala de 4,6 inch si rezolutie de 840 x 1960 pixeliMate X: cand impaturesti telefonul, ai parte de doua ecrane - cel din fata are o diagonala de 6,6 inch si cel din spate - 6,38 inchSecuritateGalaxy Fold: deblocare pe baza de amprentaMate X: deblocare pe baza de amprentaProcesorGalaxy Fold: producatorul este necunscut inca, dar se stie sigur ca va avea 7nmMate X: Kirin 980 de 7nmConectivitate 5GGalaxy Fold: da, cu viteza de incarcare de pana la 2,3Gb pe secundaMate X: da, cu viteza de incarcare de pana la 4,6Gb pe secundaMemorie RAMGalaxy Fold: 12 GBMate X: 8 GBCapacitate de stocareGalaxy Fold: 512 GBMate X: 512 GBCamere fotoGalaxy Fold: in total, 6 camere fotoMate X: noul sistem de camere triple LeicaBaterieGalaxy Fold: 4380 mAhMate X: 4500 mAhIncarcarea baterieiGalaxy Fold: sistemul Samsung de reincarcare rapida (nu se stie deocamdata cat de repede se incarca bateria)Mate X: Huawei SuperCharge de 55 watiPret si data de lansareGalaxy Fold: 1.980 de dolari, 26 aprilieMate X: aproximativ 2.600 de dolari, a doua parte a anului 2019Cateva precizariCompararea acestor informatii e utila, insa pentru un telefon pliabil cel mai important lucru este modul in care se indoaie.La Samsung, acest lucru se face in interior (ecran pe ecran), ca un portofel, astfel ca producatorul sud-coreean a fost nevoit sa mai puna un display astfel incat utilizatorul sa-l poata folosi si cand e indoit. Numai ca acesta e foarte slab (4,6 inch si rezolutie de 840 x 1960 pixeli) . In plus, in modul pliat, dispozitivul arata destul de urat: este gros, ca si cand ar fi doua telefoane unul ...citeste mai departe despre " Batalia gigantilor pliabili: Samsung Galaxy Fold versus Huawei Mate X " pe Ziare.com