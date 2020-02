Batalia gigantilor: Samsung Galaxy S20 versus iPhone 11 Pro - Care e mai tare?

Seria Galaxy S20 este compusa din trei modele: Galaxy S20, Galaxy S20+ si Galaxy S20 Ultra. Deosebirile principale dintre cele trei sunt la nivel de ecran, camere foto si baterie (afla AICI mai multe detalii).Samsung Galaxy S20iPhone 11 ProAm ales modelul Galaxy S20 pentru comparatia cu iPhone 11 Pro pentru ca au preturi similare.DesignCu o grosime de 7,9 mm, Galaxy S20 este putin mai subtire decat iPhone 11 Pro (8,1 mm). Cei de la Apple, insa, au patru optiuni de culori standard (auriu, gri stelar, argintiu, verde nocturn), in timp ce sud-coreenii ofera doar trei (gri "cosmic", albastru deschis si roz). S20 cantareste 163 g, iar iPgone 11 Pro - 188 g.La ambele telefoane, display-ul ocupa aproape toata suprafata frontala, singura diferenta fiind ca Galaxy S20 a plasat camera pentru selfie-uri direct in ecran, in timp ce la iPhone 11 Pro exista o banda ingusta (necesara pentru ca functia de recunoastere faciala sa functioneze corect).GrosimeGalaxy S20: 7,9 mmiPhone 11 Pro: 8,1 mmCuloriGalaxy S20: gri "cosmic", albastru deschis si roziPhone 11 Pro: auriu, gri stelar, argintiu, verde nocturnMasaGalaxy S20: 163 giPhone 11 Pro: 188 gEcranS20 are un ecran Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X cu diagonala de 6,2 inch, fiind mai mare decat cel OLED de 5,8 inch cu care e dotat iPhone 11 Pro. De asemenea, telefonul sud-coreenilor are o rezolutie mai mare si o densitate a pixelilor per inch (ppi) superioara rivalului sau. Asta inseamna ca, cel putin teoretic, display-ul S20 afiseaza culori mai vii, iar detaliile sunt mai vizibile.Unul dintre marile atuuri ale S20 este ca ecranul are o "rata de refresh" de maximum 120 Hz - asta inseamna ca refresh-ul ecranului se face de doua ori mai rapid decat in cazul unuia de 60 Hz (inclusiv iPhone 11 Pro), afisand pana la 120 de cadre pe secunda.Diagonala ecranGalaxy S20: 6,2 inchiPhone 11 Pro: 5,8 inchRezolutieGalaxy S20: 3.200 x 1.440 pixeliiPhone 11 Pro: 2.436 x 1.125 pixeliDensitate ppiGalaxy S20: 563 ppiiPhone 11 Pro: 458 ppiRata de refreshGalaxy S20: maximum 120 HziPhone 11 Pro: 60 HzCamera principalaAmbele telefoane au impartit utilizatorii in doua tabere: cei carora le place modul de amplasare a sistemelor de camere foto pe spate si cei carora nu le p ...citeste mai departe despre " Batalia gigantilor: Samsung Galaxy S20 versus iPhone 11 Pro - Care e mai tare? " pe Ziare.com