Batalia gigantilor: Samsung Galaxy S9 versus iPhone X - Care e mai tare?

Smartphone-ul reprezinta o miza mare pentru compania sud-coreeana, care trebuie sa demonstreze ca are in continuare hardware-ul si software-ul necesar pentru a ramane lider in piata dispozitivelor cu Android si, in acelasi timp, sa le demonstreze rivalilor americani ca nu sunt regii design-ului.Lansarea vine intr-o perioada in care chinezii de la Huawei tureaza motoarele la maximum, iar Samsung trece si printr-o criza interna, asa ca trebuie sa arate lumii ca are situatia sub control.Si cum altfel sa demonstrezi aceste lucruri decat prin lansarea unui nou telefon?Bloomberg face o comparatie intre S9 si iphone X, varful de gama al Apple, principalul sau rival.Foto si videoUn telefon din gama de varf trebuie sa faca niste fotografii exceptionale. Samsung a plusat pe partea aceasta la S9 Plus (fratele mai mare si mai scump al S9), echipand smartphone-ul cu doua camere principale: una wide angle (cu distanta focala mai scurta) si una de tip telephoto (cu distanta focala foarte lunga). Fiecare are o rezolutie de 12 MP si ambele sunt plasate vertical pe spatele telefonului.Acestea sunt asemanarile intre S9 si iPhone X.Insa diavolul se afla in detalii. Telefonul de la Samsung face poze mai bune in conditii de luminozitate scazuta. Asta pentru ca atunci cand apesi pe butonul de fotografiat, de fapt S9 realizeaza 12 instantanee simultan, pe care le combina automat si ia de la fiecare ce e mai bun, astfel incat calitatea sa fie una superioara, estompand in acelasi timp elementele neclare si blurate.Tehnologia este putin mai imbunatatita decat cea folosita de iPhone X, anume high-dynamic range (HDR) de la iPhone X, care presupune realizarea a (doar) trei fotografii, cu expuneri diferite, pe care software-ul telefonului le combina pentru a obtine o imagine cat mai buna a obiectului surprins.In plus, S9 are o deschidere a diafragmei de f1.5, fata de iPhone X, cu f1.8. Este o diferenta mica, dar ar putea conta foarte mult pentru un utilizator care vrea sa faca fotografii de foarte buna calitate in conditii de luminozitate scazuta.Ecran si designIn afara de camera foto, mai exista o diferenta intre S9 si S9 Plus. Cel din urma e mai mare, avand un display cu diagonala de 6,2 inchi, comparativ cu 5,8 inchi, dar e si mai greu (189 de grame comparativ cu 163 grame).iPhone X cantareste 174 de grame, adica sa afla intre ce ...citeste mai departe despre " Batalia gigantilor: Samsung Galaxy S9 versus iPhone X - Care e mai tare? " pe Ziare.com