Desigur, momentan bateria este un prototip, dar cercetatorii spun ca este primul pas catre crearea unor surse de energie mai accesibile si mai ecologice.Oamenii de stiinta care au luat parte la acest proiect declara ca, in decurs de cinci pana la zece ani, bateria cu protoni ar putea concura cu bateriile litiu-ion, pe care le gasesti disponibile in comert."Bateriile litiu-ion sunt uimitoare, dar se bazeaza pe resurse extrem de rare si scumpe", a declarat cercetatorul John Andrews. Expertul continua prin a spune ca nevoile energetice ale lumii cresc de la o zi la alta. El crede ca bateriile cu protoni au potentialul de a suplimenta sau chiar inlocui bateriile de litiu.Vezi ce are special noul tip de baterie ...citeste mai departe despre " Bateria viitorului a fost testata cu succes si ar putea revolutiona industria " pe Ziare.com