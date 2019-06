Gigantul se pregateste sa lanseze propria criptomoneda, care se bucura deja de sprijinul unor companii importante precum Visa, Mastercard, Pay Pal si Uber.Noua criptomoneda, despre care se speculeaza ca se va numi Libra, va fi prezentata saptamana viitoare si va fi lansata in 2020.Greii industriei financiare si a tehnologiei vor investi in jur de 10 milioane de dolari fiecare, fiind creat un fel de consortiu care va administra moneda, potrivit unor surse citate de Wall Street Journal.Libra va fi ancorata la un cos de monede, pentru a evita fluctuatiile care au marcat alte criptomonede.Libra, unul dintre cele mai misterioase proiecte dezvoltate de Facebook, va fi o moneda pe care utilizatorii o vor putea transfera intre ei si o vor putea folosi pentru a face cumparaturi pe Facebook sau in general pe internet.Printre investitori se numara si companiile Stripe si Booking.com, indicand ambitiile internationale ale proiectului.Iata aici detalii - Facebook lanseaza propria criptomoneda. Proiectul este sustinut de nume mari ...citeste mai departe despre " Bitcoin s-a scumpit cu peste 1.000 dolari, dupa informatiile despre criptomoneda pregatita de Facebook " pe Ziare.com