Bitdefender a dezvoltat in parteneriat cu Politia Romana, DIICOT si Europol un kit gratuit pentru recuperarea datelor, destinat victimelor clasei de ransomware GandCrab

Amenintarea ransomware GandCrab se raspandeste prin reclame publicate pe site-uri infectate sau prin chitante si facturi fictive trimise ca fisiere atasate in e-mail-uri.Odata ce victima acceseaza vectorul de atac, GandCrab blocheaza fisierele importante de pe terminalul folosit si apoi o santajeaza. Circa 53.000 de terminale au fost pana acum afectate.In schimbul cheii de decriptare, dezvoltatorii Grand Crab cer recompense cu valori cuprinse intre 400 de dolari si cateva sute de mii, in moneda virtuala DASH, folosita in premiera pentru activitati infractionale asociate ransomware.Diferenta semnificativa intre sumele cerute victimelor santajate se explica prin faptul ca infractorii informatici au dezvoltat si un serviciu de afiliere care permite raspandirea GandCrab de catre orice alta grupare interesata sa castige bani.Kit-ul pus la dispozitie de Bitdefender, IGPR, DIICOT si Europol functioneaza pentru toate versiunile cunoscute ale amenintarii ransomware GandCrab si este disponibil pe nomoreransom.org, un portal online disponibil inclusiv in limba romana, si in sectiunea dedicata instrumentelor de decriptare de pe labs.bitdefender.com.Pentru a preveni infectarea cu ransomware, utilizatorilor li se recomanda sa pastreze copii ale datelor importante, sa foloseasca o solutie de securitate si sa evite sa acceseze linkuri sau fisiere din e-mail-uri nesolicitate.Proiectul No More Ransom a fost lansat in iulie 2016 de politia nationala olandeza si Europol, institutia de combatere a criminalitatii la nivelul Uniunii Europene, cu scopul de a creste nivelul de colaborare dintre sectoarele public si privat in lupta contra ransomware.Pe nomoreransom.org, utilizatorii pot afla informatii suplimentare despre ransomware si modul in care se pot feri de aceasta amenintare.