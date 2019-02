Bitdefender investeste in protectia impotriva hartuirii online a copiilor

Fenomenul hartuirii online a devenit tot mai frecvent, anual un numar din ce in ce mai mare de copii cazand victime agresiunilor. Potrivit studiilor Bitdefender, opt din zece adolescenti au fost hartuiti pe internet cel putin o data in ultimul an, jumatate au persoane necunoscute in lista de prieteni, iar unuia din douazeci i s-au solicitat fotografii cu continut sexual."Ne dorim sa asiguram prin solutiile noastre o protectie completa impotriva tuturor amenintarilor, fie ca acestea au ca tinta adulti, tineri sau companii de toate marimile. Am inceput asadar sa lucram la o solutie integrata in serviciul de control parental capabila sa protejeze copiii de agresiuni petrecute in mediul online, iar investitia se ridica deja la doua milioane de euro", a declarat Ciprian Istrate, vicepresedinte pentru solutii consumer la Bitdefender.Serviciul lansat in premiera mondiala este disponibil pentru inceput pentru utilizatorii de limba engleza, este integrat in produsele Bitdefender BOX vandute in Statele Unite si Canada si va fi inclus in viitor, ca pachet optional, si in solutiile Bitdefender Internet Security si Bitdefender Total Security.Procesul de cercetare si dezvoltare a inglobat expertiza a zeci de angajati din domenii precum dezvoltare, testare, machine-learning, analiza comportamentala, management si marketing de produs. Solutia ce are la baza tehnologii de inteligenta artificiala este in plin proces de dezvoltare si implica antrenarea algoritmilor in cele mai raspandite limbi vorbite pe glob, iar limba romana se afla in lista celor prioritare.Solutia identifica agresorii sexuali prin depistarea atacurilor transmise in scris prin servicii de mesagerie online si a solicitarilor sau schimburilor de fotografii cu continut nepotrivit.Mai mult, modulul ii semnaleaza parintelui atat conversatii in care copilul este fortat sa aiba un comportament nepotrivit, cat si cereri de intalnire in afara locuintei sau de aflare a adresei de acasa, venite din partea unor straini.Orice incercare de a obtine numere de carduri, adrese, date personale sau parole va declansa, de asemenea, o alerta catre parinte.Componenta anti-hartuire este capabila sa detecteze comportamentul sau limbajul ostil - initiat de ...citeste mai departe despre " Bitdefender investeste in protectia impotriva hartuirii online a copiilor " pe Ziare.com