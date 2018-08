Bitdefender: Un program pentru spionaj se ascunde intr-o aplicatie cu caracter erotic

Odata mascat in aplicatii reimpachetate, spyware-ul denumit Triout poate sa isi ascunda prezenta pe dispozitiv, sa inregistreze convorbiri telefonice, sa intercepteze mesaje scrise, sa capteze continut video, sa faca fotografii, sa colecteze coordonate GPS si sa le transmita integral pe serverul de comanda si control al atacatorului.Triout a aparut initial pe 15 mai, inclus intr-o aplicatie legitima din GooglePlay care sugereaza activitati erotice cuplurilor. Intre timp, aplicatia nu mai poate fi accesata din Google Play, dar centrul de comanda si control al spyware-ului continua sa fie functional si in prezent, arata Bitdefender.Asta inseamna ca atacatorii testeaza continuu noi functionalitati si compatiblitati cu diverse dispozitive, asadar, ei inca lucreaza la varianta finala a acestei amenintari, aceasta putand reaparea oricand intr-o alta aplicatie legitima.Triout inregistreaza integral fiecare apel telefonic efectuat sau primit si il trimite catre atacator, monitorizeaza toate SMS-urile primite, atat continutul mesajului, cat si expeditorul acestuia, are capacitatea de a se ascunde pe dispozitiv, trimite toate detaliile legate de apeluri, precum numele si numarul apelantului, ziua, durata si tipul apelului, transmite fiecare fotografie facuta, atat cu camera frontala, cat si cu cea principala, livreaza coordonatele GPS in timp real catre atacator.Aplicatia infectata cu acest tip de malware a fost incarcata initial din Rusia, iar raportarile cu cele mai multe victime infectate vin din Israel.Aceasta este aproape identica celei originale, atat in ce priveste codul, cat si functionalitatile, exceptand componenta infectata. Atat iconita aplicatiei, cat si interfata acesteia pastreaza aparent toate functionalitatile originale, ca sa nu trezeasca vreo suspiciune victimei infectate.Aplicatia originala a fost disponibila in magazinul Play inca din 2016. Desi este inca neclara modalitatea in care este diseminata, magazine neoficiale sau domenii controlate de atacatori ar putea inca sa o gazduiasca.Bitdefender este o companie de securitate informatica cu activitate la nivel global, care furnizeaza solutii revolutionare de protectie impotriva amenintarilor complexe catre 500 de milioane de utilizatori din peste 150 de t ...citeste mai departe despre " Bitdefender: Un program pentru spionaj se ascunde intr-o aplicatie cu caracter erotic " pe Ziare.com