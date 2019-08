Bloomberg: Facebook a platit sute de contractanti externi pentru a transcrie mesajele audio ale utilizatorilor

Angajatii firmelor respective nu primeau informatii despre locul in care a fost facuta inregistrarea audio sau cum a fost obtinuta, misiunea lor fiind doar de a transforma mesajul vocal in text, potrivit surselor citate, care au cerut sa li se pastreze anonimatul pentru a nu-si pierde locurile de munca.Sursele au mentionat, de asemenea, ca angajatii trebuiau sa asculte mesajele utilizatorilor Facebook, uneori cu continut vulgar, insa nu stiu sa spuna de ce Facebook avea nevoie de transcripturi.Potrivit Bloomberg, Facebook a confirmat astfel de practici, insa a sustinut ca nu mai face asta, in urma unor controale la alte companii."La fel ca Apple si Google , am intrerupt transformarea mesajelor audio in text acum mai bine de o saptamana", a anuntat compania marti.Vezi si Google suspenda ascultarea inregistrarilor din aplicatia sa de asistenta vocala in UE. Apple ia o masura similaraFacebook sustine ca utilizatorii afectati au fost cei care au ales optiunea ce permite transformarea mesajului audio in text din aplicatia Facebook Messenger. Contractorii au verificat astfel daca inteligenta artificiala a Facebook a interpretat corect mesajele, care au fost anonimizate, scrie Bloomberg.Gigantul media, care a primit o amenda de 5 miliarde de dolari din partea Comisiei Federale a Comertului din SUA, din cauza practicilor sale legate de confidentialitate, a negat in trecut ca ar colecta mesajele audio de la utilizatori pentru a informa advertiserii sau pentru a determina ce trebuie sa primeasca oamenii in fluxul de stiri.CEO-ul Mark Zuckerberg a negat ideea chiar in timpul marturiei in fata Congresului SUA."Vorbim despre o teorie a conspiratiei, potrivit careia noi ascultam ce se intampla prin intermediul microfoanelor de pe telefoane si ca folosim informatiile pentru reclame. Nu facem asta", i-a spus Zuckerberg senatorului american Gary Peters, in aprilie 2018.Bloomberg noteaza insa ca Facebook nu a dezvaluit utilizatorilor sai ca mesajele lor sunt ascultate de firme terte, astfel ca angajatii acestora au simtit ca ceea ce fac este lipsit de etica, potrivit surselor citate.Vezi si Facebook va fi judecata intr-un proces colectiv in SUA: Ar fi colectat si stocat ilegal datele biometrice a milioane de utilizatori ...citeste mai departe despre " Bloomberg: Facebook a platit sute de contractanti externi pentru a transcrie mesajele audio ale utilizatorilor " pe Ziare.com