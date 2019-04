Conform mai multor fosti angajati YouTube, citati de Bloomberg, sefii companiei ar fi fost avertizati in mod repetat cu privire la continutul toxic, insa acestia l-au ignorat si au incurajat angajatii sa faca acelasi lucru, noteaza Bloomberg.Sefii companiei s-ar fi temut ca, daca descurajeaza acest tip de continut, va scadea nivelul engagement-ului, care, la randul sau, putea afecta veniturile din reclame ale companiei.Avertismentele ar fi venit chiar din partea propriilor angajati, ingrijorati de numarul foarte mare de clipuri care includ informatii "incendiare" si stiri false, dar si de propagarea nestingherita a mesajelor care indeamna la ura.In fapt, cinci angajati seniori si-ar fi dat demisia in ultimii ani din cauza ignorarii intentionate a acestui tip nociv de continut video, conform informatiilor obtinute de Bloomberg sub protectia anonimatului.Un purtator de cuvant al YouTube a contrazis parte a informatiilor, aratand ca platforma de video a facut eforturi mari in ultimii doi ani pentru eliminarea continutului toxic.Insa problema indicata de fostii angajati dateaza dinainte de acesti doi ani. YouTube s-a vazut nevoita sa ia masuri abia dupa ce publisherii au inceput sa-si intrerupa campaniile ca urmare a faptului ca acestea rulau alaturi de clipuri care le afectau brandul.Chiar si in prezent, conform unei investigatii facute de Motherboard, YouTube gazduieste numeroase clipuri care fac propaganda neo-nazista.Alphabet nu face publice veniturile obtinute de YouTube, insa o estimare neoficiala arata ca acestea se ridica la peste 16 miliarde de dolari pe an.Citeste si Facebook interzice nationalismul si separatismul alb pe platformele sale ...citeste mai departe despre " Bloomberg: Sefii YouTube au ignorat cu buna stiinta continutul toxic pentru bani " pe Ziare.com