Bolile care vor fi identificate usor de robotii dotati cu Inteligenta Artificiala: Ar putea ajuta peste 285 de milioane de oameni

Parteneriatul mai include Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust din Londra si University College London Institute of Ophthalmology.Cercetatorii studiaza daca tehnologia inteligentei artificiale poate ajuta medicii sa imbunatateasca ingrijirea acordata pacientilor.DeepMind, specializata in domeniul inteligentei artificiale, a fost infiintata de Google in 2014, are sediul in Londra, iar in prezent face parte din grupul Alphabet.In cadrul studiului care a inceput in 2016, au fost analizate mii de scanari oculare vechi, depersonalizate. Sistemul de inteligenta artificiala a fost capabil sa recomande decizia de trimitere corecta pentru peste 50 de afectiuni oculare, cu o acuratete de 94%, a anuntat Moorfields Eye Hospital.Rezultatele cercetarilor au fost publicate pe site-ul Nature Medicine.Potrivit Moorfields, 285 de milioane de oameni la nivel mondial traiesc cu vederea diminuata, astfel incat potentialul acestor cercetari ar putea fi semnificativ."Tehnologia de inteligenta artificiala pe care o dezvoltam are rolul sa protejeze pacientii care trebuie sa fie consultati si tratati de urgenta de catre un medic sau un oftalmolog", a declarat Pearse Keane, oftalmolog consultant la Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust.Urmatorul pas al cercetatorilor ar urma sa fie efectuarea unor studii clinice, pentru a vedea cum poate tehnologia sa imbunatateasca ingrijirea pacientilor.Citeste si: Inteligenta artificiala devine tot mai inteligenta. Deja ne stie personalitatea doar privindu-ne ochii"Am infiintat DeepMind Health deoarece credem ca inteligenta artificiala poate rezolva unele dintre cele mai mari probleme de sanatate ale oamenilor, cum ar fi pierderea vederii care poate fi evitata si care afecteaza milioane de oameni din intreaga lume", a declarat Mustafa Suleyman, co-fondator si director pentru inteligenta arrtificala aplicata la DeepMind.Acesta a adaugat ca aceste rezultate extraordinare ne pot duce cu un pas mai aproape de acest obiectiv si ar putea, in timp, sa transforme diagnosticul, tratamentul si managementul pacientilor cu afectiuni care le pun in pericol vederea, nu doar la Moorfields, ci in toata lumea.