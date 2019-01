Hunt, care prin intermediului site-ului pe care il are, le permite oamenilor sa verifice si sa primeasca alerte in cazul in care oricare dintre conturile lor online a fost compromis in urma unei scurgeri de date, sustine ca bresa botezata Collection #1 consta in publicarea unei baze masive de date pe serviciul de file-sharing MEGA si pe un "forum popular de hacking", si care contine scurgeri masive de date individuale."Acesta compileaza mai mult de 12.000 de fisiere cu o dimensiune totala de 87 de gigabytes. Collection #1 contine un set de adrese de e-mail si parole cu un total de 2.692.818.238 randuri. Datele provin din mai multe scurgeri de date individuale, adica mii de surse diferite", precizeaza expertul.Potrivit sursei citate, "ca parte a procesului de triere, 1.160.253.228 de combinatii unice de adrese de e-mail si parole au fost reduse la 772.904.991 adrese de e-mail unice", impreuna cu peste 21,2 milioane de parole unice disponibile sub forma de text simplu.Blogul Eset citeaza informatiile conform carora aproximativ 140 de milioane de conturi de e-mail si 10,6 milioane de parole nu fusesera expuse in scurgeri de date anterioare.Citeste mai departe despre " Bresa majora de securitate: 773 milioane de adrese de e-mail si peste 21,2 milioane de parole au fost publicate " pe Ziare.com