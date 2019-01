Valoarea industriei jocurilor video din Marea Britanie s-a dublat in ultimii 11 ani. Asa se face ca a ajuns anul trecut la 3,86 de milarde de lire, adica circa 4,85 miliarde de dolari, se arata intr-un studiu al Entertainment Retailers Association (ERA).De fapt, cele mai mari vanzari le-au inregistrat 3 dintre jocurile puse pe piata. Anume: Fifa 2019, Red Dead Redemption 2 si Call of Duty: Black Ops 4. Acestea s-au vandut in peste un milion de exemplare fiecare, anul trecut, potrivit BBC."Industria jocurilor a stiut cum sa profite eficient de noile tehnologii digitale ca sa le ofere oamenilor noi moduri de a se distra. Asa se face ca - in ciuda faptului ca e cel mai nou sector din lumea divertismentului - cel al jocurilor a devenit deja cel mai valoros", a declarat directorul executiv al ERA, Kim Bayley.Piers Harding-Rolls, seful unui departament de cercetare in domeniul jocurilor la IHS Markit spune ca s-a ajuns aici mai ales pentru ca producatorii de jocuri au stiut sa profite de tehnologiile smart si de celelalte facilitati tehnologice aparute in ultimii 5 ani. In consecinta, in prezent, altor produse de divertisment le e greu sa concureze cu jocurile, care le ofera oamenilor o experienta interactiva flexibila. ...citeste mai departe despre " Britanicii cheltuiesc pe jocuri video mai mult decat pe filme si muzica la un loc: Cum au explodat vanzarile " pe Ziare.com