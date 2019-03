"Astazi, oficiali din cadrul Departamentului canadian al Justitiei au aprobat oficial lansarea procedurii de extradare in cazul lui Meng Wanzhou", se arata intr-un comunicat al institutiei transmis vineri, informeaza site-ul GlobalNews.ca.Decizia privind extradarea in Statele Unite va apartine justitiei din Canada, informeaza BBC.Departamentul american al Justitiei a decis in ianuarie inculparea companiei Huawei si a directorului financiar Meng Wanzhou pentru conspiratie de incalcare a sanctiunilor impuse Iranului.Meng Wanzhou a fost arestata in Canada pe 1 decembrie 2018, la solicitarea Statelor Unite.China denunta un caz politic, care intervine in contextul negocierilor cu Statele Unite pe tema reglementarilor comerciale.Pe fondul tensiunilor, un cetatean canadian a fost condamnat la moarte de o instanta judiciara din China pentru trafic de droguri. Premierul Canadei, Justin Trudeau, a acuzat Administratia de la Beijing ca utilizeaza arbitrar pedeapsa capitala. Alti doi cetateni canadieni au fost arestati recent in China. ...citeste mai departe despre " Canada a initiat procedura de extradare in SUA a directorului financiar Huawei " pe Ziare.com