Meng Wanzhou, fiica fondatorului Huawei si director financiar al companiei, a fost arestata saptamana trecuta pe aeroportul din Vancouver, la cererea autoritatilor americane. Ea este acuzata de fraude in legatura cu incalcarea sanctiunilor impuse de Statele Unite impotriva Iranului.Pentru a putea fi eliberata, Meng a acceptat sa predea pasaportul si sa traiasca intr-una dintre casele pe care le detine in Vancouver. Ea va plati, de asemenea, pentru un detaliu de securitate permanent si va purta o bratara GPS la glezna.In cazul in care va fi extradata in SUA, Meng se va confrunta cu acuzatii multiple de conspiratie pentru a frauda mai multe institutii financiare, cu o pedeapsa maxima de pana la 30 de ani pentru fiecare cap de acuzare.Autoritatile americane au inceput sa ancheteze compania Huawei din anul 2016, sub suspiciunea ca aceasta trimitea produse fabricate in Statele Unite catre Iran si alte tari, lucru care incalca legile de exporturi din SUA. ...citeste mai departe despre " Canada: Directorul financiar al Huawei iese din inchisoare dupa ce a platit o cautiune de 10 milioane de dolari " pe Ziare.com