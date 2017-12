Samsung Galaxy A8 continua seria Galaxy A, doar ca acum nu va mai fi despre A3, A5 sau A7, ci se schimba modul in care sunt denumite.Astfel, Samsung reduce gama de dispozitive, dar ar trebui ca preturile sa ramana in continuare bune. Totodata, e bine de stiut ca acestea preiau design si specificatii de la seria Galaxy S. In 2018, vorbim de Galaxy A8 si A8+.Noile telefoane Samsung au fost anuntate oficial pe 19 decembrie. Acum, e oficial si anuntul pentru Romania. Vor fi dezvaluite pe piata locala pe 11 ianuarie, in plina desfasurare a CES 2018, unde sunt asteptate telefoanele. Apoi, vor fi listate in magazine si vei avea ce sa cumperi daca nu vrei sa astepti Samsung Galaxy S9.Vezi FOTO si afla ce au special noile telefoane de la Samsung! ...citeste mai departe despre " Cand se lanseaza Samsung Galaxy A8 in Romania " pe Ziare.com