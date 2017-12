WhatsApp are un numar foarte mare de fani in fiecare colt al mapamondului. Aproximativ 1,3 miliarde de internauti depind de populara aplicatie pentru nevoile de conversatii in format digital.Atat in format video, cat si audio sau text, WhatsApp ofera o solutie completa pentru a intra in contact cu apropiatii.Pe de o parte, popularitatatea WhatsApp se datoreaza compatibilitatii programului cu o varietate de dispozitive mai mult sau mai putin ieftine. Pe de alta parte, insa, ocazional, trebuie incetat suportul pentru dispozitive mai vechi care nu justifica investitia in dezvoltare. In definitiv, nu are rost sa optimizezi o aplicatie pentru un sistem de operare folosit de o suta de mii de utilizatori, cand ai cateva zeci de milioane ce ard de nerabdare sa puna mana pe cea mai recenta versiune.Vezi AICI lista telefoanelor care nu mai pot rula WhatsApp in 2018. ...citeste mai departe despre " Care telefoane raman fara WhatsApp pe 31 decembrie 2017 " pe Ziare.com