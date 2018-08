Casa Alba investigheaza Google dupa ce Trump a acuzat compania ca ascunde articole corecte despre el

Google, parte a grupului Aalphabet, a negat orice partinire politica in afisarea rezultatelor de catre motorul de cautare, transmite Reuters.Consilierul economic al lui Trump, Larry Kudlow, a declarat mai tarziu reporterilor ca reprezentanti ai Casei Albe analizeaza Google, el afirmand ca "vor face o ancheta si o analiza", fara sa ofere alte detalii.Criticile exprimate de Trump si avertismentul pivind luarea unor masuri impotriva Google este cel mai recent atac al presedintelui impotriva unei companii importante de tehnologie, dupa o serie de tweet-uri la adresa Amaon.com, pe care a acuzat-o ca afecteaza micile afaceri si ca beneficiaza de un acord favorabil cu Serviciul Postal al Statelor Unite.Saptamana trecuta, Trump a acuzat companiile de media sociala ca reduc la tacere milioane de oameni, prin cenzura. Presedintele nu a mentionat vreo companie si nici nu a oferit vreo dovada in sprijinul acuzatiilor sale.Marti, presedintele a afirmat intr-o serie de tweet-uri ca rezultatele cautarilor in Google pentru "Trump News" au afisat numai ceea ce el numeste stiri false.Trump a acuzat Google de actiuni periculoase care promoveaza doar retelele mari precum CNN si suprima vocile politice conservatoare si a adaugat ca "aceasta este o situatie foarte serioasa care va fi rezolvata". Presedintele nu a oferit detalii.Google a anuntat intr-un comunicat ca motorul sau de cautare "nu este folosit pentru a stabili o agenda politica si ca Google nu influenteaza rezultatatele in favoarea unei ideologii politice"."Lucram permanent pentru a imbunatati Google Search si nu ordonam rezultatele cautarilor pentru a manipula convingerile politice", potrivit comunicatului.Un congresman democrat, Ted Lieu, a declarat ca "daca guvernul ar incerca sa impuna algoritmii libertatii de expresie companiilor private, tribunalele le-ar respinge intr-o secunda".Principiile de baza care stau in spatele cautarii pe internet prin intermediul Google includ relevanta unui site in functie de numarul de linkuri catre pagina, istoricul personal al cautarilor si modul in care apar anumite cuvinte cheie in pagina. Site-uri populare, precum CNN.com si NYTimes.com, pot aparea mai sus in rezultatele cautarilor pe b ...citeste mai departe despre " Casa Alba investigheaza Google dupa ce Trump a acuzat compania ca ascunde articole corecte despre el " pe Ziare.com