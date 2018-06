De la adidasi Mike la replici de iPhone si de Samsung , produsele contrafacute se vand ca painea calda. Unii nu-si permit altceva decat un produs fals la o fractiune din pretul original, altii vor sa impresioneze si sa dea impresia ca au ceva real, iar altii nu-si dau seama uneori ca au cumparat un produs contrafacut.De-a lungul ultimilor cinci ani, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala a analizat situatia pietei produselor contrafacute si a ajuns la o concluzie interesanta. In doar 13 sectoare economice, Uniunea Europeana pierde 60 de miliarde de euro din cauza produselor false. In total, suma ajunge la 7,5% din totalul vanzarilor inregistrate in aceste domenii.Vezi toate detaliile despre aceasta gaura in economie ...citeste mai departe despre " Cati bani pierde Romania din cauza telefoanelor contrafacute " pe Ziare.com