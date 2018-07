CCR ii da dreptate lui Iohannis: Modul de numire a conducerii ANCOM nu respecta Constitutia. Grindeanu a ajuns sef pe aceasta procedura

Pe 6 iunie 2018, presedintele Klaus Iohannis sesizase Curtea Constitutionala cu privire la faptul ca numirea si demiterea conducerii ANCOM prin votul majoritatii deputatilor si senatorilor - asa cum era stabilit la punctul 3 si punctul 5 din Legea de aprobare a OUG 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din OUG 22/2009 - incalca prevederile Consitutiei.Mai exact, Klaus Iohannis informa CCR cu privire la urmatoarele aspecte:"Consideram ca modul in care este reglementata procedura de demitere din functie a presedintelui si vicepresedintelui ANCOM este contrara atat dispozitiilor art. 76 din Constitutie, cat si celor ale art. 21 alin. (1) si (2), respectiv art. 52 din Constitutie, intrucat din analiza sistematica a dispozitiilor legii criticate nu rezulta daca si conform carei proceduri persoana care se considera vatamata prin actul de demitere din functie se poate adresa unei instante de judecata.Astfel, in aceasta situatie, a unui act de autoritate individual adoptat in temeiul legii (hotararea Parlamentului), legiuitorul nu prevede niciun remediu efectiv pentru a proteja persoana vatamata ca urmare a existentei unui viciu de nelegalitate al respectivului act de demitere. (...)Consideram ca legea criticata incalca prevederile privind dreptul la un proces echitabil reglementat in art. 6 al CEDO, cat si accesul liber la justitie (art. 21 din Constitutia Romaniei) si dreptul de a obtine recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei (art. 52 din Constitutie) ".La acest moment, presedinte al ANCOM este Sorin Grindeanu, fost premier al Romaniei. Acesta a fost instalat in fruntea institutiei in luna noiembrie 2017, la solicitarea lui Mihai Tudose, pe vremea cand acesta era, la randul sau, prim ministru. Procedura de numire a lui Grindeanu s-a facut pe noua lege ANCOM declarata acum neconstitutionala de CCR.Ca urmare a deciziei de azi, legea ANCOM se va intoarce in Parlament si urmeaza sa fie modificata.Citeste si:Grindeanu e noul sef ANCOM. Opozitia aminteste ca a fost demis pentru incompetenta si acum i se da salariu de bancherDupa ce a fost numit sef al ANCOM, Grindeanu vorbeste despre cum politicienii sunt tentati sa infl ...citeste mai departe despre " CCR ii da dreptate lui Iohannis: Modul de numire a conducerii ANCOM nu respecta Constitutia. Grindeanu a ajuns sef pe aceasta procedura " pe Ziare.com