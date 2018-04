Ce a spus Zuckerberg in Congresul SUA: Date ale utilizatorilor Facebook au fost vandute si altor companii. Compania se lupta continuu cu rusii

In primul rand, Zuckerberg a confirmat ca date ale utilizatorilor Facebook au fost vandute de profesorul Aleksander Kogan si altor companii, in afara de Cambridge Analytica.Apoi, Mark Zuckerberg a recunoscut ca cei peste 87 de milioane de utilizatori afectati sunt victime: "Acest lucru s-a intamplat si s-a intamplat sub nasul nostru".In plus, CEO-ul companiei a spus ca Facebook se lupta continuu cu operatori rusi care incearca sa ii exploateze platforma de socializare.Co-fondatorul Facebook a mai afirmat ca firma sa incearca sa se schimbe in urma criticilor recente si sa evite adoptarea unei legislatii stricte pentru reglementarea activitatii celei mai mari retele de socializare din lume.Actiunile Facebook au inchis in urcare cu 4,5%, in timpul audierii lui Zuckerberg in Senatul SUA, transmite Reuters.Dar iata mai pe larg declaratiile lui Mark Zuckerberg:Date colectate prin Facebook au fost vandute si altor companiiIntrebat de senatorul Tammy Baldwin daca Kogan a vandut date colectate prin Facebook si altor companii, in afara de Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg a raspuns afirmativ."Da, a vandut date si altor companii", a spus CEO-ul Facebook, mentionand compania Eunoia, dar precizand ca au fost si altele, pe care le va mentiona in declaratia lui completa.Aleksander Kogan este cercetatorul de la Universitatea Cambridge care a creat chestionarul folosit de Cambridge Analytica. Aplicatia "this is my digital life", conceputa de Kogan, cercetator in psihologie care lucra pentru aceasta companie, i-a permis firmei sa colecteze date personale de la mii de persoane care au descarcat-o, dar si pe cele ale prietenilor lor de pe platforma de socializare.Ideea ca Facebook "asculta utilizatorii" este o "teorie a conspiratiei"Pe de alta parte, Mark Zuckerberg a recunoscut ca cei peste 87 de milioane de utilizatori afectati sunt victime."Crezi ca sunteti mai responsabili cu datele noastre decat guvernul SUA?", a intrebat senatorul Dean Heller. "Da", a raspuns, simplu, Mark Zuckerberg, potrivit The Guardian.Intrebat daca se considera o victima in acest scandal sau daca Facebook este o victima in aceasta situatie, Zuckerberg a raspuns negativ: "Nu. Avem responsabilitatea sa protejam orice persoana din comunitatea noastra".Intrebat ...citeste mai departe despre " Ce a spus Zuckerberg in Congresul SUA: Date ale utilizatorilor Facebook au fost vandute si altor companii. Compania se lupta continuu cu rusii " pe Ziare.com