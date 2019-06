Ce are de oferit Inteligenta Artificiala (AI) in cazul telefoanelor mobile?

Huawei P20 PRO - camere foto uimitoare, cu tehnologie AI

Trebuie sa lamurim din START un lucru clar: nu doar cele mai scumpe telefoane de pe piata beneficiaza de aceasta tehnologie noua. Daca vei citi lista cu specificatii tehnice ale unor modele de smartphone mult mai accesibile, vei vedea ca procesorul acestora are un loc rezervat acestui feature uimitor. Dar daca avem deja un SMARTphone, asta nu inseamna ca stie deja sa faca o multime de lucruri, absolut de unul singur? Cu ce vine in plus Inteligenta Artificiala?Ei bine, un telefon mobil dotat cu Inteligenta Artificiala are capacitatea de a invata pe parcurs din ce in ce mai multe obiceiuri ale unui user, adaptandu-se astfel in timp pentru o mai buna experienta de utilizare. Cel mai bun exemplu:Camera unui smarphone cu AI se poate familiariza in timp cu obiectele aparute in cadru. Nu trebuie decat sa indrepti camera spre un anumit obiect sau fundal, iar camera foto va recunoaste automat ce vrei tu sa pozezi: un chip familiar, un fel de mancare, o cromatica speciala sau chiar animalul preferat. In functie de subiectul identificat, camera foto isi va ajusta automat setarile, astfel incat sa faca cea mai buna poza, in conditiile date.In cazul DSLR-urilor setate pe modul PRO, fotografii nu trebuie sa mai piarda timpul cu setarea manuala - ISO, diafragma, focalizare. Ei bine, aceasta trecere pe "pilot automat" se intampla acum din ce in ce mai des si la noile modele de telefoane mobile, camera foto ajustandu-se din mers conditiilor date si reusind sa invete modul de utilizare a device-ului, pentru rezultate mult mai bune.Daca vrei sa iti cumperi un smartphone cu AI, ce iti poate oferi o experienta de utilizare a camerei absolut uimitoare, ai nevoie de un device precum telefonul Huawei P20 Pro . Camera sa poate recunoaste 500 de scenarii, impartite in 19 categorii diferite: fotografii de apus, mancare, oameni cunoscuti, culori naturale, contrast, sharpness etc. Huawei P20 Pro utilizeaza o tehnologie 3D de modelare faciala, pentru a realiza cele mai clare selfie-uri pe care le-ai facut vreodata cu un telefon mobil.Huawei P20 PRO este primul smartphone din istorie cu 3 senzori in dreptul camerei principale:● 40 MP cu f/1.8● 20 MP cu f/1.6● 8 MO cu f/2.4Mai mult decat atat, camera frontala a lui Huawei P20 PRO ofera o claritate sustinuta de 24 MP cu f/2.0, lentile realizate in colaborare cu Leica, zoom optic 3x, PDAF, filmare video la 720p cu 960 fps.Fara niciun fel de exagerare, putem spune ca Huawei P20 PRO inlocuieste cu succes un DSLR din categoria entry-level, deci daca vrei sa faci fotografii uimitoare in vacanta, fara sa mai cari dupa tine geanta cu accesorii foto + camera, acesta este telefonul mobil pe care il asteptai sa apara!