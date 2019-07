Insa nu numai vedetele sunt in vizorul hackerilor. Deci cum ne putem proteja mai bine conturile de pe retele sociale?"Hei, ma poate ajuta cineva? Sunt blocata in Elvetia, iar contul meu bancar nu merge aici. Am nevoie de 500 de dolari, sunt dispusa sa platesc 1.500 de dolari pana in weekend. Am un cont pe Zelle. Aplicatia Venmo nu functioneaza dintr-un anumit motiv. Va rog, nu ma mai intrebati daca primesc bani prin Venmo. Este atat de rusinos" - acesta este mesajul care a aparut, marti, pe contul Simonei Halep.La scurt timp, sportiva le-a scris fanilor sai pe Twitter sa nu ia in seama mesajul aparut pe Instagram. Ulterior, ea a anuntat ca problema a fost rezolvata.Cum iti poti proteja mai bine conturile de pe retele socialeAutentificarea in doi pasi este o metoda care adauga un strat de protectie suplimentar peste obisnuita parola. Ea functioneaza pe urmatorul principiu: in momentul in care cineva vrea sa se logheze pe un cont de-al tau de pe un dispozitiv necunoscut, atunci va fi nevoit sa introduca un cod suplimentar, care este de obicei trimis prin SMS pe numarul tau de telefon sau care poate fi generat prin aplicatii precum Google Authenticator.Altfel spus, daca hackerul nu are si parola, si telefonul tau, atunci nu poate accesa contul respectiv.Poti activa autentificarea in doi pasi (cunoscuta si ca autentificare cu doi factori) din fiecare aplicatie in parte, de la Setari - Securitate.Sau poti folosi aplicatia Google Authenticator, care le strange pe toate la un loc, in telefonul tau, si genereaza coduri pentru fiecare retea sociala in parte, daca cineva incearca sa iti acceseze vreun cont.Mai multe detalii puteti citi aici. Aplicatia functioneaza chiar si atunci cand smartphone-ul nu are conexiune telefonica sau de date. ...citeste mai departe despre " Ce sa faci ca sa nu patesti ca Simona Halep: Cum sa-ti protejezi mai bine contul de Instagram si cele de pe alte retele " pe Ziare.com